تأييد حبس حمو بيكا سنة بتهمة حيازة سلاح أبيض

كتب – أحمد عادل:

أيدت محكمة مستأنف جنح قصر النيل، اليوم السبت، حكم أول درجة الصادر بحبس مطرب المهرجانات حمو بيكا لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه 500 جنيه، في قضية اتهامه بحيازة سلاح أبيض.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد أصدرت حكمها بحبس المطرب الشعبي بعد ضبطه بحوزته مطواة في منطقة الزمالك، خلال تواجده بأحد الأكمنة الأمنية، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض عليه.

وكانت نيابة قصر النيل قد أمرت سابقًا بإخلاء سبيل "بيكا" بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه في واقعة حيازة السلاح الأبيض.

من جانبه، قال المحامي إبراهيم السعيد، دفاع المطرب، إن النيابة أخلت سبيل موكله، مشيرًا إلى أن هناك أحكامًا قضائية غيابية أخرى صادرة ضده، أبرزها في قضية تبديد تتعلق بنقابة الموسيقيين، وقد تم سداد الرسوم، وجارٍ تقديم التصالح في تلك القضية أمام الجهات المختصة.

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