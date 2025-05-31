مصرع عنصر شديد الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تمكن قطاعا "الأمن العام" و"مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من رصد عدد من البؤر الإجرامية بعدة محافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، ضالعة في جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة بهدف الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، تم استهداف العناصر المتورطة، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع أحد العناصر شديدة الخطورة، المطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا الجنائية (مخدرات – شروع في قتل – إطلاق أعيرة نارية).

كما تم ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم نحو 150 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيدرو – شابو – هيروين – أفيون)، وقرابة 23 ألف قرص مخدر، و38 قطعة سلاح ناري (من بينها 10 بنادق آلية – 17 بندقية خرطوش – بندقية رصاص – 9 فرد محلي – طبنجة).

وقدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بأكثر من 37 مليون جنيه.

تأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع الإجرام، وملاحقة الخارجين عن القانون، خاصة العناصر المتورطة في جرائم الاتجار بالمخدرات والسلاح التي تهدد أمن المجتمع.

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