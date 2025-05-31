"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 38 كيلو مخدرات بأسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط)، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات الأمنية عن النتائج التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها: أكثر من 6 كجم من مخدر الحشيش، وأكثر من 2 كجم من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو بحوزة (5 متهمين – لـ3 منهم معلومات جنائية)، كما تم ضبط قطعة سلاح ناري بدون ترخيص (فرد محلي)، وتنفيذ عدد (674) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم من مخدر الحشيش، و10 كجم من مخدر البانجو، و13 كجم من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، وضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص (3 فرد محلي)، بحوزة (5 متهمين – لـ3 منهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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