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الداخلية تكشف ملابسات فيديو استيقاف أوتوبيس والتعدي على الركاب بالقليوبية

03:23 م الثلاثاء 27 مايو 2025

المتهمين

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كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم باستيقاف أوتوبيس، وطلب مبلغ مالي من السائق دون وجه حق، والتعدي على أحد الركاب أثناء قيامه بالتصوير، فضلًا عن إحداث تلفيات بمركبة الأوتوبيس، وذلك في محافظة القليوبية.
وبالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أنه تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصان – مقيمان بمحافظة القليوبية).
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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استيقاف أوتوبيس التعدي على الركاب القليوبية
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