خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 39 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب – علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة، حملاتها المرورية المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن تحرير 50731 مخالفة مرورية متنوعة، شملت أبرزها: 843 مخالفة سير بدون تراخيص، و24 دراجة نارية مخالفة، و39942 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و5 مخالفات موقف عشوائي، و419 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تكثيف الرقابة المرورية بكافة الطرق والمحاور، تحقيقًا للانضباط وتيسير حركة السير والحد من الحوادث.

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