قرار قضائي بشأن المتهمين في قضية "رشوة الجمارك الكبرى"

كتب – أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاثنين، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك الكبرى" إلى جلسات الدور الرابع من شهر يونيو المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة اعترافات المتهم الثالث، والتي تضمنت تفاصيل تورط مسؤولين وموظفين بقطاع الجمارك، في وقائع رشوة بلغت قيمتها نحو 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه، مقابل تمرير بضائع من الخمور والسجائر دون سداد الضرائب المستحقة عليها.

وضمت قائمة المتهمين مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكيلة فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير الكبرى، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية، و7 من مأموري الجمارك، إلى جانب صاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين.

وأقر المتهم الثالث، عمرو ع.، خلال التحقيقات، بتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم السادس عشر، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة، وتورطه في تزوير محررات رسمية واستعمالها في غير ما أُعدت له، إضافة إلى تهريب بضائع أجنبية معفاة من الجمارك بغرض الاتجار.

وأوضح المتهم أنه تم تعيينه عام 2022 كمراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، فرع الميريلاند بمصر الجديدة، والتي تعمل بنظام الأسواق الحرة، وتختص ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية وفقًا لشروط محددة.

وأضاف أن الفواتير محل الواقعة كانت تُحرّر مجددًا بواسطة موظفين آخرين بالفرع من بين المتهمين الأول ومن الرابعة حتى السابع.

من جهته، قال أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، إنه تلقى معلومات وتحريات أفادت بطلب كل من المتهمتين الأولى "أميرة م."، وكيلة فرع شركة "جسور"، والمتهمة العاشرة "لبيبة ح."، مدير الدائرة الجمركية (بنات)، عطايا على سبيل الرشوة من المتهم السادس عشر "سامح ك."، مالك شركة "أوديسي جروب للتوريدات"، مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة من الفرع، وذلك بالمخالفة للقوانين التي تقصر البيع على القادمين من الخارج خلال 48 ساعة من تاريخ الوصول، بشرط إثبات الشخصية وجواز السفر وتاريخ الوصول في فاتورة البيع.

وأكد الضابط أنه حصل على إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية للمتهمين، والتي كشفت تقديم المتهم السادس عشر مبالغ مالية أسبوعية على سبيل الرشوة، بنفسه أو عبر المتهم السابع عشر "يوسف ج."، إلى المتهمة الأولى، التي كانت توزع الحصص على باقي المتهمين من الثاني حتى العاشر.

وخلصت التحريات إلى أن إجمالي مبالغ الرشوة التي تلقاها المتهمون من الأول حتى الرابع عشر، بلغت 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه.

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