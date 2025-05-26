الجنايات تُعاقب تاجر "آيس" في الدرب الأحمر بالسجن المؤبد

كتب - أحمد عادل:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمًا بالسجن المؤبد وتغريم متهم مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر "الآيس" بدائرة قسم الدرب الأحمر.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا من نوع "الميثامفيتامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بحسب ما ورد في تحقيقات النيابة العامة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تم ضبطه وبحوزته كيس شفاف يحتوي على مادة يُشتبه في كونها مخدر "الآيس"، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه من متحصلات البيع.

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