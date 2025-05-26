إعلان

الفنانة إلهام عبدالبديع وطليقها يتصالحان بعد حادث مطاردة على محور 26 يوليو

12:01 م الإثنين 26 مايو 2025

الفنانة إلهام عبدالبديع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - صابر المحلاوي:

شهد محور 26 يوليو حادثة مطاردة بين الفنانة إلهام عبدالبديع وطليقها الملحن "و. س"، حيث استغاثت إلهام بدورية أمنية لإنقاذها أثناء الملاحقة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من قسم شرطة كرداسة، يفيد بوقوع مطاردة على المحور، فانتقلت قوات الأمن بسرعة إلى مكان الحادث وتمكنت من ضبط الطرفين واقتيادهما إلى القسم.

وخلال التحقيقات، قررت إلهام عبدالبديع التنازل عن شكواها، والتصالح مع طليقها لتجنب تصعيد الخلافات بينهما.

وتم تحرير محضر بالتصالح، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفنانة إلهام عبدالبديع حادث مطاردة محور 26 يوليو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية