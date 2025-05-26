كتب - صابر المحلاوي:

شهد محور 26 يوليو حادثة مطاردة بين الفنانة إلهام عبدالبديع وطليقها الملحن "و. س"، حيث استغاثت إلهام بدورية أمنية لإنقاذها أثناء الملاحقة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من قسم شرطة كرداسة، يفيد بوقوع مطاردة على المحور، فانتقلت قوات الأمن بسرعة إلى مكان الحادث وتمكنت من ضبط الطرفين واقتيادهما إلى القسم.

وخلال التحقيقات، قررت إلهام عبدالبديع التنازل عن شكواها، والتصالح مع طليقها لتجنب تصعيد الخلافات بينهما.

وتم تحرير محضر بالتصالح، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.