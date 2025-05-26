طارده كلب.. التحقيق في إصابة نجل الفنانة زينة داخل كمبوند بالشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في إصابة نجل الفنانة زينة، عقب مطاردة كلب له أثناء ممارسته كرة القدم داخل ملعب خاص بكمبوند سكني في الشيخ زايد بالجيزة.

تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتعرض زين الدين أحمد عز، نجل الفنان أحمد عز والفنانة زينة، لإصابة داخل ملعب كرة قدم بأحد الكمبوندات السكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن زين الدين أحمد عز أُصيب أثناء محاولته الهرب من كلب شرس كان بحوزة طفل آخر أثناء اللعب، حيث طارده الكلب داخل الملعب حتى سقط أرضًا وأُصيب. وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتم التحفظ على الكلب، كما جرى مناقشة ذوي الطفل مالك الكلب، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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