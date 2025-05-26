في واقعة تزوير توكيل عصام صاصا.. محامٍ يسلم نفسه للشرطة (تفاصيل)

كتب- صابر المحلاوي:

توجه محامٍ إلى قسم شرطة الجيزة لتسليم نفسه عقب صدور حكم قضائي ضده بالسجن 10 سنوات في واقعة تزوير توكيل خاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الجيزة بحضور "محمود أ. ع"، 31 سنة، محامٍ، والصادر ضده حكم نهائي واجب النفاذ بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية رقم 11659 لسنة 2024، بتهمة تزوير توكيل خاص بالفنان عصام صاصا، وذلك بالتزامن مع اتهام عصام صاصا في قضية أخرى تتعلق بدهس عامل أعلى الطريق الدائري ووفاته.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حجزه لإعادة الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لتحديد موعد جلسة محاكمته من جديد.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، قد قضت بالسجن سنة لمطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه في اتهامهما بالتزوير في محررات رسمية، كما قضت بالسجن 10 سنوات مع الشغل لمتهمين آخرين هاربين.

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