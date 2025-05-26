الأمن الاقتصادي بالداخلية يضبط 4171 قضية سرقة تيار كهربائي

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الوزارة، ممثلة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، تنفيذ حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المجالات، أبرزها:

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط المخالفات والظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 1358 قضية متنوعة، وضبط 4171 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

كما نجحت في ضبط 487 قضية في مجالات عدة، أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحريات عن مدينين لمصلحة الضرائب، كما ضبطت 151 قضية متنوعة، شملت مخالفات بناء وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المُكبرة بكافة محافظات الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار، ومواجهة الجريمة بكافة صورها للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.

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