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إصابة 4 أشخاص بينهم سودانيان في تصادم سيارتين بالدقي

11:04 ص الإثنين 26 مايو 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أُصيب 4 أشخاص، بينهم سودانيان، في حادث تصادم بين سيارتين بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، صباح اليوم الإثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة الدقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع محيي الدين أبو العز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بجوار مطعم ماكدونالدز، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وجرى نقل المصابين — وبينهم اثنان من حملة الجنسية السودانية — إلى مستشفى العجوزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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حادث تصادم اصابة اشخاص قسم شرطة الدقي
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