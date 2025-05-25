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قرار عاجل من النيابة بشأن "طفل المرور" في واقعة التعدي على طالب بالمقطم

06:45 م الأحد 25 مايو 2025
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    مشاجرة المقطم
  • عرض 9 صورة
    مشاجرة المقطم
  • عرض 9 صورة
    مشاجرة المقطم
  • عرض 9 صورة
    مشاجرة المقطم
  • عرض 9 صورة
    فيديو مشاجرة المقطم
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    مشاجرة المقطم
  • عرض 9 صورة
    مشاجرة المقطم
  • عرض 9 صورة
    مشاجرة المقطم
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كتب- رمضان يونس وأحمد عادل:

قررت نيابة المقطم، إخلاء "أحمد أبو المجد" الشهير إعلاميًا بـ"طفل المرور" بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامه بالتعدي على طالب بالضرب باستخدام عصا "بيسبول" في منطقة المقطم.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ألقت القبض على المتهمين بعد تداول مقطع فيديو يُظهر لحظة الاعتداء على الطالب "يوسف" في الشارع أمام إحدى المدارس، حيث ظهر المتهمون وهم يترجلون من سيارة خاصة ويعتدون بالضرب على المجني عليه دون سابق إنذار.

وتبين من التحقيقات أن المشاجرة وقعت على خلفية خلاف بسيط بين المجني عليه وزميلة له شقيقة أحد المتهمين، تطور لاحقًا إلى اعتداء منظم من قِبل المتهمين.

وأثبت التقرير الطبي إصابة الطالب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وتم نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.

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مشاجرة المقطم فل المرور لأمن لداخلية
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