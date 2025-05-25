كتب- أحمد أبو النجا:

شارك المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد،، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم التحكيم المصري"، والذي نظّمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، إن المشاركة جاءت تلبية للدعوة الموجهة من الدكتور محمد فريد صالح – رئيس مجلس أمناء المركز ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس – الرئيس التنفيذي للمركز.

شهد المؤتمر تشريف المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، كما رافق رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال الفعالية كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد من السادة المستشارين بهيئة النيابة الإدارية.

وحظي المؤتمر بحضور رفيع المستوى، من بينهم معالي المستشار عبد الرزاق شعيب – رئيس هيئة قضايا الدولة، ومعالي المستشارة/أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة غادة لبيب – نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والأستاذ ياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب لفيف من القضاة والمحكّمين والمستشارين القانونيين، وقيادات وممثلي الجهات الرقابية والتنظيمية، وممثلي المجتمع المدني، وعدد من المستثمرين وقادة المؤسسات المالية والمنظمات الدولية ومراكز التحكيم.

ويأتي المؤتمر في إطار حوار موسّع يهدف إلى تطوير منظومة التحكيم في مصر، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويضمن تسوية عادلة وفعالة للمنازعات المالية غير المصرفية.

وتعكس مشاركة هيئة النيابة الإدارية في المؤتمر حرصها على دعم الجهود الوطنية لتعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون، ومبادئ النزاهة والشفافية.

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