القبض على المتهمين بقتل شاب أمام مستشفى الحميات بحلوان

كتب – أحمد عادل:

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان القبض على مسجل خطر ونجله، لاتهامهما بقتل شاب يُدعى "بلال" أمام مستشفى الحميات، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات قديمة.

وكانت قوة من قسم شرطة حلوان قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة حادة أمام مستشفى الحميات، وسقوط شاب غارقًا في دمائه.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع الشاب "بلال" متأثرًا بإصابته بطعنات نافذة، نتيجة مشادة تطورت إلى مشاجرة مع أحد المسجلين خطر ونجله.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، واقتيادهما إلى ديوان القسم. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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