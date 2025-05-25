كتب – صابر المحلاوي:

كشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن انفجار أسطوانة غاز كان سبب الحريق الهائل الذي اندلع داخل شقة سكنية بعقار مكوّن من 5 طوابق في منطقة الدرب الأحمر، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، إضافة إلى انهيار حائطين بالطابق الأخير.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بالمنطقة، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية.

نجحت القوات في السيطرة على الحريق ومنع امتداده لبقية طوابق العقار، فيما أظهرت معاينة فريق الأدلة الجنائية وجود تصدعات جزئية في المبنى نتيجة الانفجار، إضافة إلى تدمير شبه كلي لمحتويات الشقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتأمين العقار.

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