إهمال جسيم في التأمين وراء حبس متهمي حادث قصر البارون سنة

كتب- صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي، حيثيات حكمها الصادر في القضية رقم 3594 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة متهمين بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ، على خلفية سقوط هيكل معدني أثناء حفل غنائي أقيم داخل قصر البارون، ما أسفر عن إصابة عدد من الحضور.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها اطمأنت إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهمين، بثبوته في حقهما ثبوتًا لا يرقى إليه شك، وذلك لما ثبت بالأوراق من تقارير وتحقيقات وشهادات شهود الإثبات، وعلى رأسهم المجني عليهم، الذين أكدوا تعرضهم لإصابات أثناء حضورهم الحفل، نتيجة سقوط أعمدة حديدية مفاجئة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، بعدما أسندت إليهما تهمة التسبب خطأً في إصابة 12 شخصًا، من بينهم "نورا م.، وأحمد ال.، وحنان ب.، وآية ال.، ومحمود ر.، والحسناء ال.، وشروق ع.، وزينة ت.، وآخرين، نتيجة الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ تدابير الأمن والسلامة اللازمة في موقع الحفل.

وأشارت المحكمة إلى ما ورد في تقرير اللجنة الثلاثية التي انتدبتها النيابة، والذي أوضح أن العارضة الحديدية التي انهارت كانت بطول 40 مترًا، تستند إلى ثلاثة أعمدة فقط، دون وجود أي شدادات أو وسائل تثبيت آمنة، ما أدى إلى انهيارها وسقوطها على عدد من الحاضرين.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة وازنت بين أقوال المجني عليهم، وتقرير اللجنة الفنية، وتقرير الطب الشرعي، وما ورد بمحاضر جمع الاستدلالات، فاستقرت في يقينها المسؤولية الكاملة للمتهمين، لما ثبت من إخلال جسيم بأصول المهنة واستهتار بإجراءات السلامة.

وشددت المحكمة على أن جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها في المادة 244 من قانون العقوبات، تتحقق بتوافر ثلاثة أركان؛ هي وقوع ضرر "إصابة"، ووجود خطأ غير عمدي من المتهم، وثبوت علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والنتيجة، وهو ما تحقق بالفعل في القضية، مؤكدة أن التصالح الجزئي مع بعض المجني عليهم لا يُسقط المسؤولية الجنائية.

وأكدت المحكمة أن الحكم واجب النفاذ طبقًا للمادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية، لكون الواقعة ترتب عليها إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، مع توافر عنصر الإهمال الجسيم، وتقرر إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.

وجاء منطوق الحكم: "حكمت المحكمة حضوريًا بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية".

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