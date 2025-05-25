كتب - رمضان يونس:

أحالّت الدائرة 11 استئناف عالي أسرة، دعوى إثبات نسب الطفل للاعب نادي الزمالك السابق "إسلام جابر"، إلى محكمة استئناف القاهرة لنظر الدعوى أمام دائرة أخرى.

في وقت سابق، قضت محكمة الأسرة بالعمرانية بالجيزة برفض دعوى إثبات نسب الطفل.

وقضت محكمة استئناف عالي أسرة القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من "أ.ح" شكلاً، وفي الموضوع رفضت دعوى إثبات نسب الطفل للاعب الزمالك السابق "إسلام جابر"، ورفضت أيضاً الزواج المزعوم ضد اللاعب، وفق ما أكده مصطفى السنكة محامي اللاعب.

وكانت الفتاة "أسماء. ح" قد تقدمت بدعوى نسب في وقت سابق إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.

وبعد ولادة المولود وبلوغه 3 أشهر، أقامت أسماء دعوى جديدة حددت المحكمة موعد نظرها، وأرفقت مستنداً بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.

في سياق متصل، قضت محكمة جنح مستأنف الهرم بقبول معارضة اللاعب على حكم حبسه سنة في اتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفي من فتاة، والقضاء ببراءته مجدداً.

وجاء في حيثيات الحكم أن "لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا أخلت بذكر وقائع الدعوى بعضها أو كلها، وبيان النصوص الواجبة التطبيق بما يتوافق مع الحكم الابتدائي حتى لو خالفت المحكمة الدرجة الأولى في النهاية".

وذكرت الحيثيات أن حكم أول درجة خلى من وجود دليل على وقوع جريمة السرقة سوى أقوال المبلغة، التي اعتبرتها المحكمة أقوالاً مرسلة لا يساندها دليل سوى قرينة تحريات جهة البحث التي تُعد رأياً شخصياً. وأضافت أن طبيعة العلاقة بين الطرفين سواء كانت زواجاً عرفياً أم لا ليست محل نظر المحكمة، وإنما المحور هو واقعة سرقة عقد الزواج العرفي، التي لم يُقدم فيها دليل كافٍ، فقررت المحكمة براءة المتهم.

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