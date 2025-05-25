"حدّث بياناتك".. سقوط عصابة سرقة حسابات المواطنين في المنيا

كتب- أحمد أبو النجا:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بانتحال صفة موظفي بنوك بمحافظة المنيا.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام ثلاثة عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة المنيا – بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة.

وأفادت التحريات بأن المتهمين كانوا يتواصلون هاتفيًا مع الضحايا، مدّعين أنهم موظفو بنك، ويطلبون منهم "تحديث بياناتهم البنكية" أو يعرضون عليهم المساعدة في الحصول على قروض، ثم يستولون على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ويستخدمونها في تنفيذ عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إلى جانب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية، ما أدى إلى تعرض عدد من عملاء البنوك لخسائر مالية جسيمة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، تم ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وعُثر بحوزتهم على 6 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبيّن احتواؤها على دلائل تُؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكابهم الوقائع المذكورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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