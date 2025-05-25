قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد مديرة مدرسة بعد ضرب تلاميذ بالحذاء

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت النيابة الإدارية، إحالة مديرة إحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تعديها على ثلاثة من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بالضرب باستخدام "الحذاء"، وسماحها لوالدي أحد التلاميذ بالتعدي على زملائه بالضرب والسب وتصويرهم بهاتف محمول داخل حرم المدرسة.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام سيدة بالاعتداء البدني على ثلاثة أطفال داخل إحدى المدارس، مما استدعى إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية للتعليم - القسم الثالث.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها رئيس النيابة الأستاذة هند عمرو، بإشراف المستشارة ماريان ميخائيل، عن تفاصيل مؤلمة: إذ اقتحم والد ووالدة أحد التلاميذ المدرسة بدعوى تعرض نجلهم للضرب، وقاما باقتياد ثلاثة من زملائه إلى مكتب شؤون العاملين، حيث كانت المديرة حاضرة، وهناك وقع الاعتداء الوحشي.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، قامت المديرة بسبّ التلاميذ وضربهم بالحذاء على وجوههم وأيديهم، وأتاحت للوالدين ضربهم وتصوير الواقعة، ثم استولت على حقائبهم واحتجزتهم داخل المكتب، ما بثّ الرعب في نفوسهم. كما تبين تعطّل كاميرات المراقبة داخل المدرسة دون أن تتخذ المديرة أي إجراء يُذكر.

النيابة أوضحت أن الجهة الإدارية أصدرت قرارًا باستبعاد المديرة لحين انتهاء التحقيقات، فيما وافق المستشار فوزي شحاتة – مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، على مذكرة وتقرير الاتهام، وأُحيلت المديرة رسميًا إلى المحاكمة التأديبية بتهم تتعلق بسوء استغلال السلطة والإضرار الجسيم بتلاميذ دون العاشرة.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز يخلّ بكرامة التلاميذ أو يهدد أمنهم النفسي والجسدي داخل المؤسسات التعليمية.