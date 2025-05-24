كتب- أحمد عادل ورمضان يونس:

كشف سيد معوض، محامي الطالب "يوسف" المعتدى عليه من قبل "أحمد أبو المجد" المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، عن تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال معوض، في بث مباشر لـ"مصراوي"، إن موكله لا تربطه أي علاقة صداقة بالمتهمين، وإنما هو زميل لشقيقة أحد المتهمين المتورطين في الواقعة.

وأوضح المحامي أن بداية القصة كانت بمشادة كلامية بسيطة بين "يوسف" وإحدى الفتيات عند خروجهم من سنتر تعليمي بسبب أولوية المرور، سرعان ما انتهت بعد أن اعتذر لها المجني عليه.

وتابع "معوض"، أن المتهمين في اليوم التالي ترصدوا لموكله وأثناء خروجه من سنتر تعليمي نزل 4 شباب من سيارة بينهم "طفل المرور"، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب.

وأضاف تلقى "يوسف" ضربة قوية بعصا بيسبول حديدية على رأسه من قبل "أبو المجد"، ما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة، بالإضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة بالوجه.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة بين عدد من الطلاب بمنطقة المقطم.

وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى يوم 21 من شهر مايو الجاري، حيث تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرفين، الأول يضم 3 طلاب – أُصيب اثنان منهم بجروح قطعية وكدمات متفرقة – والطرف الثاني يضم 4 طلاب من بينهم طالبة.