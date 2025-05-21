كتب- رمضان يونس:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في واقعة رشوة برئاسة حي البساتين، والمتهم فيها 6 مسؤولين بتقاضي رشوة تتعلق بأعمال البناء.

وتضمَّن الحكم الصادر عن المحكمة ما يلي: أولًا: معاقبة المتهم الأول (مهندس) بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ثانيًا: إعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقوبة، لاعترافهما قبل صدور الحكم، والاستفادة من نص المادة 107 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن: "يُعد من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عيّنه لذلك أو علم به ووافق عليه، أيًا كان اسمها أو نوعها، وسواء أكانت مادية أم غير مادية"، وثالثًا: براءة المتهمين الرابع والخامس والسادس مما نُسب إليهم من اتهامات.

وكشفت النيابة العامة، في أوراق الدعوى التي حملت رقم 23194 لسنة 2024، والمُقيدة برقم 2936 لسنة 2024 كلي حلوان، ورقم 594 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 464 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين في القضية هم كل من:"م. أ" مهندس ومدير إدارة التنظيم برئاسة حي البساتين، و"م. ح" موظف بإدارة المتابعة الميدانية، و"ي. م" موظف بإدارة المتابعة الميدانية، و"أ. م" موظف بإدارة المتابعة الميدانية، و"ص. م" موظف بإدارة المتابعة الميدانية، و"أ. م" مهندس تنظيم برئاسة الحي.

وأوضحت النيابة أن المتهم الأول "م. أ"، خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023، بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة، وبصفته موظفًا عموميًا ومدير إدارة التنظيم برئاسة حي البساتين، طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباته؛ إذ طلب وأخذ من "ع. أ"، بواسطة المتهمين من الثاني حتى السادس، مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وعدم إزالة أعمال البناء المخالفة بالعقار رقم 8348، بالمجاورة الثامنة، بمدينة المعراج السفلى، ضمن نطاق حي البساتين، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة أن المتهمين من الثاني حتى السادس، توسطوا في تقديم مبلغ الرشوة موضوع الاتهام الأول، على النحو الوارد في التحقيقات.

وقد أحالت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أصدرت قرارها في الدعوى.