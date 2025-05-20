كتب - صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد آخر بمنطقة كرداسة، عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة تتعلق بمستحقات مالية نظير عمل المجني عليه كحلاق.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال أسرة المجني عليه، وتبين من الفحص الأولي أن الضحية يُدعى "يوسف"، ويعمل في مجال الحلاقة، وأن خلافات نشبت مؤخرًا بينه وبين المتهم بسبب تكرار حلاقة الأخير ووالده دون دفع مقابل مادي.

وقالت والدة المجني عليه في التحقيقات، إن نجلها طالب المتهم مرارًا بسداد مستحقات مالية، ما أدى إلى وقوع مشادة بينه وبين شقيق المجني عليه تُدعى "فارس"، ثم تدخل عدد من الأهالي وتمت دعوة الطرفين لجلسة صلح.

وأضافت: "الصلح تم ظاهريًا، لكن المتهم لم يلتزم، وانتظر ابني مساءً أمام المحل، وباغته بطعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض كان بحوزته، بمساعدة اثنين من أصدقائه".

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لمناقشتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مسرح الجريمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهمَين الآخرين الهاربين، فيما تم ضبط الجاني الرئيسي، ويجري التحقيق معه تمهيدًا لعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.