"خلافات تتحول لتهديد بسلاح".. القبض على عامل اعتدى على سيدة بدمياط

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي على سيدة بالسب والتهديد باستخدام سلاح أبيض أمام محل سكنها بمحافظة دمياط.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد وضبط الشخص الظاهر في المقطع، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة تتعلق بالجيرة. كما أكدت السيدة المجني عليها صحة ما ورد بالفحص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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