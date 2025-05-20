النيابة تحقق في العثور على جثة فتاة بمياه النيل في الوراق

كتب - صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات في واقعة العثور على جثة فتاة طافية بمياه نهر النيل بنطاق قسم الوراق، وقررت انتداب مفتش الصحة لفحص الجثمان وبيان أسباب الوفاة وملابساتها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد بوجود جثة تطفو بمياه النيل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتمت الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري التي تمكنت من انتشال الجثمان.

وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة مجهولة الهوية، ويجري حاليًا استكمال الفحوصات والتحريات للتوصل إلى هويتها وكشف ملابسات الواقعة.

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