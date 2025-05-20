تطور جديد بشأن كنز "نوال الدجوى".. حفيدها يرد ببلاغ ضد 3 أقارب بالسرقة
كتب - رمضان يونس:
كشف ياسر صالح دفاع حفيده "نوال الدجوى" الذي اتهمته الأخيرة بسرقة مقتنيات ومجوهرات وعملات أجنبية تتخطى 300 مليون جنيه من ثلاث خزنات داخل فيلا "أكتوبر" بالجيزة، عن مفاجأة جديدة في القضية التي شغلت بال الرأي العام خلال الساعات الماضية.
وقال المحامي في تصريح خاص لمصراوي، إن حفيد "الملياديرة" تقدم ببلاغ رسمي مساء أمس إلى قسم الشرطة حمل رقم 71 أحوال وبرقم 19525 إداري أول أكتوبر لسنة 2025 يتهم 3 من الأقارب هم "م.م"، و"ا.م"، و زوج الأخيرة " ح.ا" بالتورط في سرقة خزن فيلا "الجدوى" التي تحوي على مقتنيات ومجوهرات وأموال.
وفي تطور متزامن، أحالت نيابة أول أكتوبر الجزئية، بلاغ "نوال الدجوى" ضد حفيدها إلى نيابة الجيزة الكلية، والتي أمرت باستدعاء صاحبة المجوهرات المفقودة، لمناقشتها وسؤالها عن تفاصيل واقعة السرقة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لازال الغموض يسيطر على الموقف.
"بلاغ سرقة القرن".. نوال الدجوي تقلب موازين القضية
ماذا حدث في بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي؟ و4 سيناريوهات الثالث صادم
ملايين الجنيهات والدولارات والذهب.. ما قصة بلاغ نوال الدجوي بسرقة فيلتها؟
بلاغ بسرقة فيلا نوال الدجوي.. والجاني ليس غريبًا
20 قضية وطلب حجر وزيارة ممنوعة.. الجانب الخفي في بلاغ سرقة نوال الدجوي
بلاغ بسرقة "كنز" نوال الدجوي.. من سيحسم قضية الساعة؟
بعد بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي.. هل يجرم القانون حيازة الدولار؟
محامي حفيد نوال الدجوي: ابنتا منى تحتجزان الجدة منذ سنوات والبلاغ وهمي
فيديو قد يعجبك: