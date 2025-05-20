تطور جديد بشأن كنز "نوال الدجوى".. حفيدها يرد ببلاغ ضد 3 أقارب بالسرقة

كتب - رمضان يونس:

كشف ياسر صالح دفاع حفيده "نوال الدجوى" الذي اتهمته الأخيرة بسرقة مقتنيات ومجوهرات وعملات أجنبية تتخطى 300 مليون جنيه من ثلاث خزنات داخل فيلا "أكتوبر" بالجيزة، عن مفاجأة جديدة في القضية التي شغلت بال الرأي العام خلال الساعات الماضية.

وقال المحامي في تصريح خاص لمصراوي، إن حفيد "الملياديرة" تقدم ببلاغ رسمي مساء أمس إلى قسم الشرطة حمل رقم 71 أحوال وبرقم 19525 إداري أول أكتوبر لسنة 2025 يتهم 3 من الأقارب هم "م.م"، و"ا.م"، و زوج الأخيرة " ح.ا" بالتورط في سرقة خزن فيلا "الجدوى" التي تحوي على مقتنيات ومجوهرات وأموال.

وفي تطور متزامن، أحالت نيابة أول أكتوبر الجزئية، بلاغ "نوال الدجوى" ضد حفيدها إلى نيابة الجيزة الكلية، والتي أمرت باستدعاء صاحبة المجوهرات المفقودة، لمناقشتها وسؤالها عن تفاصيل واقعة السرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لازال الغموض يسيطر على الموقف.