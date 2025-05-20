القبض على طالب تسبب في ذعر سيدة بالإسماعيلية

كتب - علاء عمران:

في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة ملاكي حاول الاصطدام بسيارتها أثناء قيادتها على محور 30 يونيو؛

قالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، ولا يحمل رخصة قيادة. كما تبين أن السيارة منتهية التراخيص.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن انشغاله بهاتفه المحمول أثناء القيادة تسبب في انحراف السيارة تجاه سيارة السيدة المبلغة عدة مرات دون قصد منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.