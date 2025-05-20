كتب – محمد شعبان:

أحال مأمور قسم شرطة الطالبية بلاغًا تقدّمت به صانعة المحتوى المعروفة باسم "أم سجدة" إلى النيابة العامة، للتحقيق في واقعة تعدٍّ بالضرب اتهمت فيها صانع محتوى آخر.

ووفقًا لأقوال المبلغة، فقد وقع الاعتداء عليها خلال جلسة صلح جمعتها بالمذكور، على خلفية خلاف نشب بينهما أثناء تصوير مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك".

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.