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اشتعال النيران داخل مخزن بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

11:58 ص الجمعة 16 مايو 2025

حريق - ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة قبل مصنع يونيفرسال.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع أكتوبر ومفتش الفرقة.

وتبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران داخل مخزن بالمنطقة الصناعية الثانية ويعمل رجال الإطفاء على محاصرة مصدرها وتقليل حجم الخسائر.

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