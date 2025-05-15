الحماية المدنية تسيطر على حريق كورنيش مصر القديمة المروع - صور



كتب- محمد فتحي:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في النخيل الموجود على الكورنيش بمنطقة المنيل في القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بكورنيش مصر القديمة.

على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، للسيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي النخيل المتواجد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.