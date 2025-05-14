النيابة تستأنف التحقيق في انفجار خط غاز بطريق الواحات: 8 ضحايا واحتراق 13 سيارة

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقاتها في واقعة انفجار خط الغاز بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وتفحم عدد كبير من السيارات.

وأصدرت النيابة قرارًا بدفن جثامين الطالبتين منة أيمن، وسما عادل، بعد وفاتهما متأثرتين بالحروق التي لحقت بهما، ليرتفع عدد الوفيات في الحادث إلى 8 أشخاص حتى الآن.

وكشفت التحقيقات الأولية أن النيران الناتجة عن الانفجار التهمت 13 سيارة ودراجة نارية كانت متوقفة بمحيط الموقع، ما أدى إلى تفحمها بالكامل.

كما استدعت النيابة سائق لودر لسماع أقواله وبيان مدى مسؤوليته عن كسر خط الغاز، بالإضافة إلى التحقيق مع مقاول مسؤول عن أعمال إنشائية بالمنطقة، يُشتبه في شروعه بالعمل دون التنسيق مع شركة الغاز المختصة.

وأجرى خبراء المعمل الجنائي معاينة دقيقة لموقع الانفجار، للوقوف على أسباب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما تم استدعاء عدد من شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق في عدد من السيارات بالموقع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء وخزانات مياه، وتم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين.