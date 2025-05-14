استكمال محاكمة 17 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في العجوزة اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات بدر، اليوم الأربعاء، محاكمة 17 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة في العجوزة.

كانت النيابة، وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما وجهت النيابة إلى المتهمين تهم الإضرار بالسلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.

ونص أمر إحالة المتهمين على أنهم تولوا وأسسوا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية.