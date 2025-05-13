تجديد حبس المتهم بالتحرش بفتاة من ذوي الهمم بالبساتين

كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بالتحرش بفتاة من ذوي الهمم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

فتحت نيابة البساتين الجزئية، تحقيقات موسعة، في واقعة اعتداء شخص على فتاة من ذوى الهمم، والتحرش بها، والاعتداء عليها بالضرب، وقررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المخدرات، وطلبت الصحيفة الجنائية له.

كما قررت عرض الطفلة المجني عليها، علي الطب الشرعي، وإعداد تقرير عما لحق بها من اعتداء بدني بصورتيه.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا، من أحد الأشخاص يفيد بتعرض شقيقته من ذوي الهمم لاعتداء بدني، وتحرش جنسي، مستغلًا حالتها المرضية، وقام بترويعها، والاعتداء عليها بالضرب الوحشي لترويعها وعدم فضح أمره.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.