استدعاء فنان شهير للتحقيق في واقعة دهس موظف بكرداسة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، التابعة لنيابة شمال الجيزة الكلية، استدعاء الفنان "نور خ." لسماع أقواله في اتهامه بدهس موظف يعمل بشركة الكهرباء، ما تسبب في إصابته بكسر في الساق، بحسب المحامي عمرو القاضي.

وتقدّم عمرو القاضي، محامي الموظف المجني عليه وائل سمير، ببلاغ ضد الفنان، اتهمه فيه بالتسبب في الحادث الذي وقع أسفل محور 26 يوليو بدائرة مركز شرطة كرداسة أثناء أداء المجني عليه لمهام عمله.

وأوضح المحامي أن سيارة كان يقودها الفنان "نور" صدمت موكله أثناء استقلاله دراجة نارية، ما أدى إلى إصابته بكسر في عظمتي الساق اليسرى، وخضوعه لجراحة لتركيب شرائح ومسامير.

وأضاف القاضي أن الفنان تحدث إلى المجني عليه عقب الحادث، وطلب منه عدم تحرير محضر رسمي مقابل وعده بتحمل تكاليف العلاج، قائلاً: "متعملش محضر واللي عايزه هديهولك"، إلا أنه لم ينفذ وعوده لاحقًا، بحسب المحامي.

وأشار إلى أن موكله رفض الانتقال إلى مستشفى خاص مفضلًا العلاج في مستشفى التأمين الصحي التابع لجهة عمله، لكنه لم يتلقَ أي دعم مادي من الفنان حتى الآن.

وطالب المحامي بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث، والتحفظ على السيارة، وطلب تحليل عينة دم من الفنان لمعرفة ما إذا كان تحت تأثير مواد مخدرة أثناء القيادة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال شقيق المجني عليه، الذي أكد عدم وفاء المتهم بوعوده، وأن الأسرة لجأت لتحرير محضر رسمي بعد تجاهله حالة المصاب.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت باستدعاء الفنان لسماع أقواله، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.