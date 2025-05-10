اليوم.. الحكم في استئناف متهم بأحداث "استاد الدفاع الجوي"

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم، حكمها في استئناف أحد المتهمين على حكم إدانته في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث "استاد الدفاع الجوي"، والتي يواجه فيها اتهامات باستعمال القوة والتخريب.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم بلطجة مقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب منشآت عامة وخاصة، فضلًا عن إحراز مواد مفرقعة دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ينتمون إلى رابطة مشجعي نادي الزمالك، وأنهم تجمعوا أمام بوابات استاد الدفاع الجوي قبل مباراة فريقهم مع نادي إنبي، وقاموا باستخدام العنف مع قوات الأمن المكلفة بتأمين الملعب، حيث ألقوا الألعاب النارية والشماريخ، ورددوا هتافات مسيئة لسلطات الدولة.

وأسفرت الأحداث عن إصابة عدد من ضباط وأفراد الشرطة، وإتلاف سيارات وممتلكات عامة وخاصة، مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، إلا أن التدافع الناتج عن حالة الفوضى تسبب في وفاة عدد من المشجعين وإصابة آخرين.