"التقرير كلمة السر".. لهذه الأسباب قررت المحكمة إلغاء حفظ التحقيقات في واقعة طفل دمنهور



كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات دمنهور، حيثيات قرارها بإلغاء حفظ التحقيقات في واقعة هتك عرض الطفل "ياسين"، على يد المراقب المالي لإحدى المدارس الخاصة بالبحيرة.

وقالت المحكمة في أسباب قرارها بإعادة فتح التحقيق، إنه بالنظر في الطعن المقدم من أسرة الطفل المجني عليه، على حفظ التحقيق في الواقعة، وإخلاء سبيل المتهم "صبري ك.".

وحيث طلب دفاع الطفل قبول التظلم على حفظ التحقيقات في الواقعة، بسبب توافر أركان الجريمة بحق المتهم وتوافر القصد الجنائي، وتمسك بتقرير الطب الشرعي كما مبين بالأوراق.

بعد الإطلاع على تقرير الطب الشرعي وأوراق القضية، واستقر في وجدان المحكمة وجود أدلة على ارتكاب الجريمة، وحيث أطمئنت للأسباب السالف ذكرها.

قررت محكمة جنايات دمنهور إلغاء أمر النيابة العامة بحفظ التحقيقات في القضية، وإحالة المتهم "صبري ك."، إلى المحاكمة على خلفية اتهامه بهتك عرض الطفل.