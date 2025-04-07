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الأمن يكشف حيلة تاجري مخدرات لغسل 50 مليون جنيه

08:25 م الإثنين 07 أبريل 2025

تجار المخدرات

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القاهرة - مصراوي:

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية؛ حاولا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

المتهمان حاولا إخفاء مصدر أموالها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت الممتلكات بـ 50 مليون جنيه واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية.

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