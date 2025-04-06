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"رحلة بلا عودة".. شقيق سائق أوبر حلوان يكشف مفاجأة بشأن المشتبه به

07:27 م الأحد 06 أبريل 2025
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كتب- أحمد عادل:

كشف شقيق سائق "أوبر" المتغيب منذ ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شقيقه على يد أحد الأشخاص أثناء توصيله إلى محافظة الإسكندرية.

وقال محمد، شقيق المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المتهم المشتبه به هو أحد جيران شقيقه، وطلب منه توصيله إلى الإسكندرية يوم الواقعة.

وتابع شقيق المجني عليه، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهم، وبحوزته السيارة الخاصة بشقيقه.

وأضاف شقيق سائق أوبر، أن الجهات المختصة تكثف جهودها للعثور على جثمان الضحية.

وكانت ابنة السائق المتغيب قد نشرت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أفادت فيه بتغيب والدها منذ 5 أيام، عقب توجهه لتوصيل أحد الزبائن إلى محافظة الإسكندرية.

وحررت الأسرة بلاغًا بتغيبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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