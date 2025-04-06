العثور على جثة رجل أعمال مقطعة داخل "ديب فريزر" في التجمع

كتب ـ محمد الصاوي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة رجل أعمال مقطعة إلى أجزاء داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول التجمع بالقاهرة الجديدة.

تلقى قسم شرطة أول التجمع، بلاغا من السكان يفيد بسماعهم أصوات وحركة غريبة داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار واختفاء من كان بداخلها عند محاولاتهم التواصل معه ، على الفور انتقل رجال المباحث إلى الشقة محل البلاغ بالفحص تبين وجود رائحة كريهة تصدر من إحدى الغرف.

و بفحص الغرفة كانت المفاجأة، حيث عثر رجال المباحث على جثة داخل "ديب فريزر" مقطعة إلى أجزاء داخل أكياس بلاستيكية، وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تبين أن الجثة لرجل أعمال.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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