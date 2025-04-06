علاقة غير شرعية.. تفاصيل مقتل رجل أعمال وتقطيع جثته في "ديب فريزر"

كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بقتل رجل أعمال وتقطيع جثته وإخفائها داخل "ديب فريزر" في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول التجمع بالقاهرة الجديدة.

وأفادت التحريات الأولية أن المجني عليه كانت تربطه علاقة غير شرعية بفتاة منذ فترة، وعندما علم شقيقها بالعلاقة قرر الانتقام منه، فاستدرجه لشقة سكنية بالتجمع الأول، ثم تعدى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعدها قطع جثته إلى أجزاء ووضعها داخل أكياس بلاستيكية ووضعها داخل "ديب فريزر"، ثم ترك الشقة.

ووفقا للتحريات فإن بلاغ من السكان في العقار بسبب تعرضهم للإزعاج جراء صدور أصوات غريبة من داخل الشقة، قاد رجال الأمن لكشف تفاصيل الجريمة، حيث انتقل رجال المباحث للشقة محل البلاغ، وبالفحص اكتشفوا خروج رائحة كريهة من داخل الشقة وبتفتيشها عثروا على جثة مقطعة لأشلاء داخل أكياس بلاستيكية داخل "ديب فريزر".

وبإجراء التحريات تبين أن جثة المجني عليه لرجل أعمال، وأن المتهم بقتله شقيق فتاة كانت على علاقة غير شرعية بالمجني عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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العثور على جثة رجل أعمال مقطعة داخل "ديب فريزر" في التجمع

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