إخلاء سبيل متهم بالإتجار في النقد الأجنبي

كتب- أحمد عادل:

قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي وخارج الجهات المصرح لها بضمان مالي.

سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وذكرت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وألقي القبض على أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية هاتف محمول، وبمواجهته أنكر مزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.