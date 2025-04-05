احذر.. أخطاء "غير مقصودة" قد تتسبب في سحب رخصة القيادة

كتب- أحمد أبو النجا:

على الطريق، قد تؤدي بعض التصرفات غير المألوفة إلى تعريضك لمخاطر قانونية قد تصل إلى سحب رخصتك لفترة طويلة. من استخدام الأنوار بشكل خاطئ إلى تجاوز السرعة المحددة، هناك حالات قد لا تتوقعها يمكن أن تضعك في مأزق قانوني.

حدد قانون المرور في مادته 72 مكرر حالات سحب رخصة القيادة لمدة 30 يومًا والتي حظر القانون التصالح فيها.

حالات سحب الرخصة كالتالي:

1- قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة.

2- استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

3- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

4- عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذي وقع له، ونشأت عنه إصابات للأشخاص، كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة.

5- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

6- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية أو خالية من الفرامل.

7- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها وتعمد تعطيل حركة المرور.

8- اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو الفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.

9- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

10- السير في عكس اتجاه حركة المرور في الطرق.

ونصت المادة 74 مكرر (2) من قانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن تنظيم قانون المرور على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة".