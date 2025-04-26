خناقة "معلمين الجمبري".. حكم عاجل من الجنايات في جريمة سوق العبور

كتب- رمضان يونس:

قضت الدائرة 9 جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة العباسية، اليوم السبت، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد و5 آخرين بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات، في واقعة قتل "بائع جمبري" في خناقة شادر السمك بسوق العبور بين عائلتين.

تضمن منطوق الحكم أولا: حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم الأول "م.ح." بالسجن المؤبد لما أسند إليه من اتهام.

ثانيا؛ معاقبة المتهمين من الثاني حتى السادس بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

ترأس هيئة المحكمة المستشار عادل عزت أحمد عبد الله، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أيمن عبد الرازق عطية، ومنتصر أحمد لطفي كحك، والدكتور إيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر مصطفى شوقي.

وكشفت النيابة العامة، في تحقيقات القضية رقم 3315 لسنة 2024 جنايات السلام أول، والمُقيدة برقم 3844 لسنة 2024 كلى جنايات شرق القاهرة، عن توجيه الاتهام إلى كل من: "م. م"، و"ح. خ"، و"أ. ح"، و"م. ح"، و"م. ح"، و"ع. ح"، بارتكاب جريمة استعراض القوة والتهديد والعنف ضد المجني عليهما "م. ش" و"م. ش"، باستخدام سلاح أبيض "سكين وعصا"، بقصد ترويعهما وإلحاق الأذى بهما وفرض السطوة عليهما، مما أدى إلى إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما وسلامتهما وتهديد حياتهما، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول "م. م" تهمة قتل المجني عليه "م. ش" عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، حيث نشب خلاف بينهما، فاستغل المتهم ذلك، ووسوس له الشيطان، فاستل سكينًا وطعنه أسفل الإبط الأيمن، مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. وقد قصد بذلك إزهاق روحه، بينما كان المتهمون من الثاني إلى السادس في مسرح الواقعة يساندونه، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات.