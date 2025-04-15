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"السماء نورت من اللهب".. الحماية المدنية في سباق مع الزمن للسيطرة على حريق مخازن خشب بالشرابية

05:03 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
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  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
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كتب- أحمد عادل:

تكثف قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودها للسيطرة على حريق هائل اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل عدد من مخازن الأخشاب في منطقة عزبة الورد بالشرابية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع النيران في مخازن للخشب، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وسحب دخان كثيفة غطت سماء المنطقة، الأمر الذي أثار الذعر بين السكان.

ودفعت الحماية المدنية بـ15 سيارات الإطفاء وخزانات مياه استراتيجية إلي مكان الحريق، في محاولة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، فيما تم فرض كردون أمني حول موقع الحريق.

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