قرار قضائي بشأن المتهم بالتسبب في وفاة فتاة بعد حقنها بمادة "الفيلر" بالتجمع

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم "ش. أ."، على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة الفتاة "ش. ش." بعد حقنها بمادة طبية "فيلر" داخل مركز تجميل، لجلسة 10 مايو المقبل، للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 4294 جنايات التجمع الخامس، للمتهم "ش. أ." تهمة إصابة المجني عليها "ش. ش." عمدًا دون سبق الإصرار أو الترصد، أثناء قيامه بحقنها بمادة طبية، رغم كونه غير مؤهل لإجراء هذا النوع من التدخلات الطبية أو مختص لذلك، مما أسفر عن وفاتها.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة "حقنة" قد تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يكون له مسوغ قانوني لحيازتها أو حملها سواء كان ذلك لأغراض شخصية أو مهنية.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم قام بمزاولة مهنة الطب دون أن يكون مقيدًا في سجل الأطباء أو في جدول نقابة الأطباء البشريين.

بناءً على ذلك، قررت النيابة العامة بالتجمع الخامس إحالة المتهم "ش. أ." إلى المحاكمة الجنائية، لمعاقبته طبقًا لمواد الاتهام على النحو المبين بالأوراق.