تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية" لـ 26 أبريل

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 17 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية العجوزة الثانية" إلى جلسة 26 أبريل الجاري لمرافعة الدفاع.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة، مجموعة من التهم التي تشمل ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، وذلك في الفترة من عام 2014 حتى 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية هدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وقد تولى المتهم الأول عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان المسلمين بالخارج، التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثالث إلى الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، بينما المتهم السادس عشر اشترك في جماعة إرهابية وشارك في تمويل أعضاء الجماعة مع علمه بأغراضها. ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني إلى الخامس اتهامًا بارتكاب أعمال إرهابية عبر التعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.

كما وجهت النيابة للمتهمين الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والخامس والخامس عشر اشتركوا في جريمة تزوير شهادات تخرج جامعية، فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجباته، وللمتهم الخامس عشر تهمة التوسط في رشوة موظف عمومي.

وتضمنت التهم أيضًا حيازة منشورات تحريضية من قبل المتهمين السادس والسابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر، وذلك في إطار أنشطتهم الإرهابية.