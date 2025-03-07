تفاصيل طعن عامل حاول الدفاع عن خطيبته في بولاق الدكرور

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة بولاق الدكرور مشاجرة عنيفة بين شاب وعاطل بسبب معاكسة فتاة، ما أسفر عن إصابة العامل بطعنة نافذة في الفخذ بسلاح أبيض.

وكشفت التحريات أن الشاب المصاب حاول التصدي للمتهم بعدما ضايق خطيبته، إلا أن الأمور تصاعدت سريعًا وتحولت إلى مشاجرة، انتهت بقيام العاطل بإخراج مطواة وطعن الشاب قبل أن يلوذ بالفرار.

البداية كانت عندما تلقى العميد عمرو. ع، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق الدكرور، حول وقوع مشاجرة بين شابين أسفرت عن إصابة أحدهما.

انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث القسم، إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بجرح قطعي في الرأس وسحجات متفرقة بالجسم، فيما أصيب "مينا. ه"، 30 عامًا، بطعنة نافذة في الفخذ بسلاح أبيض على يد المتهم، البالغ من العمر 20 عامًا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث جرى اقتياده إلى ديوان القسم لاستكمال التحقيقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.