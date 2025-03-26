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سقوط المتهمين بالنصب على شركة سيارات بإيصال مزور

02:06 م الأربعاء 26 مارس 2025

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كتب- صابر المحلاوي:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة نصب تعرضت لها إحدى شركات تجارة السيارات بمدينة نصر، حيث تقدم مسؤول بالشركة ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان، يفيد بتعرضهم للاحتيال من قِبل أحد الأشخاص الذي زوّر تحويلًا بنكيًا للاستيلاء على سيارة.

من خلال التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان مقيمان بمحافظة سوهاج، لأحدهما معلومات جنائية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على الشركات، وتم ضبط السيارة المستولى عليها بإرشادهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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وزارة الداخلية إيصال مزور مدينة نصر شرطة مدينة نصر ثان
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