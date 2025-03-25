حريق بمحيط مبنى البريد في رمسيس.. 19 صورة ترصد آثار الدمار

تصوير - رمضان يونس:

رصدت عدسة مصراوي، آثار الحريق الذي اندلع في مخزن مستلزمات طبية بجوار مبنى اتحاد عمال نقابات مصر والمجاور لهيئة البريد بمنطقة رمسيس بوسط البلد.

المشهد كان مروعًا، حيث أظهرت الصور آثار الدمار والتلفيات التي لحقت بالمبنى المتضرر والمحال المجاورة، بينما تناثرت بقايا المحترقات في الشارع، وسط جهود مكثفة من فرق الحماية المدنية للسيطرة على الوضع.

وتفقد محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، موقع الحريق لمتابعة عمليات الإطفاء والتأكد من سلامة المباني المجاورة. كما تم فرض طوق أمني لمنع اقتراب المواطنين حفاظًا على سلامتهم.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد دفعت بعدد من سيارات الإطفاء فور تلقيها البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المباني المجاورة.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة، لكن دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما يجري الآن حصر الأضرار والتحقيق في أسباب اندلاع النيران.