والد ضحية ابن محمد رمضان ينفي التصالح مع الفنان.. والمحامي: سأتخذ الإجراءات القانونية

كتب- صابر المحلاوي:

نفى محمد سالم، والد الطالب المعتدى عليه من ابن الفنان محمد رمضان داخل نادي نيو جيزة بمنطقة أكتوبر، التصالح مع محمد رمضان.

وفي وقت سابق استمعت نيابة أكتوبر أول، إلى أقوال دفاع الفنان محمد رمضان، في اتهام نجله بالتعدي على زميله في نادي نيو جيزة بعد خلاف بينهما.

وأكد "سالم" أنه لم يحدث أي تواصل من جانب محمد رمضان أو ممثليه، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق في النيابة.

وأوضح أحمد مختار محامي الضحية، أن القضية قيد التحقيق في النيابة العامة، مشيرا إلى أن كل ما يُنشر بشأن التصالح عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من روج لتلك الشائعات.

وطلبت النيابة استدعاء السيدة والدة الطفل لسماع أقوالها، إضافة للاستماع لأقوال الطفل المتعدي عليه على سبيل الاستدلال، وبيان وجود تقرير طبي بالإصابة التي لحقت به من عدمه.

كانت مديرة شركة دعاية وإعلان، اتهمت نجل الفنان محمد رمضان، بالاعتداء على ابنها ما تسبب في إصابته بكدمات، أثناء تواجدهما في نادي شهير بمدينة 6 أكتوبر، وحررت محضرا ضده.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغاً من "ر. ع."، مديرة شركة، تفيد بأن نجلها، عمر، تعرض للاعتداء من قبل نجل محمد رمضان خلال تواجدهما في نادي "ن. ج." وذكرت المديرة في بلاغها أن ابنها كان يلعب كالمعتاد في النادي، ونشب خلاف كلامي بينه وبين نجل رمضان، وتطور الأمر لاعتداء الأخير عليه بالضرب ما أسفر عن إصابته بكدمات في وجهه. وفق روايتها.

وعندما حضرت الأم إلى النادي، اكتشفت أن نجل الفنان محمد رمضان غادر النادي بصحبة مرافقين، فبادرت بتحرير المحضر.

وتجري النيابة العامة بأكتوبر التحقيق في الحادث، حيث تم استدعاء الأم للاستماع إلى أقوالها، كما طلبت النيابة سماع أقوال الطفل المتضرر وتحديد مدى صحة الإصابات من خلال تقرير طبي.